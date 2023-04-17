Трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом над режимом президента Украины Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

В материале для aif.ru он отметил, что с приходом к власти Зеленского киевский режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера, описанные в Приговоре Нюрнбергского трибунала.

Медведчук заявил о необходимости спустя 80 лет создать новый международный трибунал для расследования заговора с целью захвата власти на Украине, военных преступлений, преступлений против мира и человечности.

«Государства, которые не хотят повторения трагедии Германии прошлого века и сегодняшней Украины на своей земле, должны объединить усилия и провести судебный процесс по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала», — написал он в статье.

По словам Медведчука, так человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому «очередной Гитлер может привести планету».

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