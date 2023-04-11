В СНБО Украины заявили, что утечка разведданных в США не повлияет на военные планы Киева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка разведданных в США не окажет влияния на военную стратегию Киева.

«В любом случае я могу сказать, что число людей, знающих наши планы на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что источник СNN как-то с этим связан», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, часть информации, которая была опубликована, вообще не является секретной и её «можно найти в открытых источниках».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

Газета Financial Times заявила, что отследить источник утечки «секретных документов» американского Минобороны очень сложно, учитывая то, что они были распечатаны и сфотографированы.

Телеканал CNN со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как стало известно, американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.