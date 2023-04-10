WSJ: ракеты для ПВО у ВСУ кончатся к 3 мая

ВСУ могут лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.

«Украина полностью истощит свой запас ракет для «Буков» к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.

10 апреля российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских БПЛА и два снаряда РСЗО HIMARS.