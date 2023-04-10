МО: российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также российские войска поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 290 бойцов ВСУ.