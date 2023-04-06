Лукашенко сообщил об обнаружении в Белоруссии схронов диверсантов с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства сообщил об обнаружении в республике нескольких схронов украинских диверсантов.

По его словам, была проведена операция совместно с главой ФСБ России Александром Бортниковым.

«Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Белоруссии через Россию... В покое нас не оставят. Но нужно сказать, что схроны в Белоруссии и России оружия и взрывчатки есть. Заходят, берут это… Вот как и в Питере произошла эта ситуация», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что оружие потоком с Украины пошло в Россию, а через Россию оно попадает в Белоруссию.

2 апреля в кафе «Стрит-бар» произошёл теракт на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.