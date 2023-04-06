Лукашенко сообщил об идущем в республику потоке оружия с Украины

С Украины в Белоруссию идёт поток оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие», — сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое.

Выступая на полях саммита G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву.