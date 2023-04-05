Экс-полковник ВС Британии Грант заявил о шести критических ошибках ВСУ

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Украинская армия в ходе конфликта совершает ошибки, которые сказываются на её успехах, заявил британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант.

«Многие подразделения украинской армии не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта. ... многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок», — приводит издание Die Welt слова Гранта.

По его словам, армии Украины не хватает военной культуры, принцип которой состоит в важности каждой жизни.

Он отметил, что войсками управляют люди, которые ещё недавно были гражданскими.

Эксперт добавил, что армейское руководство не имеет чётких зон ответственности, нередки случаи высокомерия более квалифицированных подразделений по отношению к теробороне.

Он также подверг критике подготовку ВСУ, медицинское обеспечение и высокий уровень бюрократии в армии.

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