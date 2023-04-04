Подполковник ВС США Дэвис спрогнозировал крах ВСУ в случае попытки наступления на Крым
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В тексте статьи говорится, что если Киев продолжит подталкивать украинских военных к наступлению и откажется рассмотреть любые варианты мирного урегулирования, предусматривающие контроль России над частью бывших территорий Украины, то «существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться».
Он также заявил, что у Украины почти наверняка нет потенциала, особенно военных, чтобы когда-либо захватить Крым и Донбасс.
Ранее американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединённые Штаты ожидают, что Вооружённые силы Украины в ближайшие недели начнут контрнаступление.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.