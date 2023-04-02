FP: отсутствие у Запада реальной цели на Украине дало России серьёзное преимущество

Страны Запада не могут сформулировать цель вмешательства в украинский конфликт, и это даёт России серьёзное преимущество, заявила обозреватель Foreign Policy, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс.

Она отметила, что неоднозначность позиции Запада по украинскому конфликту работала только на первых его этапах.

«Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками», — пишет Фикс.

По её словам, западные политики говорят, что определение целей является задачей Украины, однако возможности Киева зависят от западных поставок оружия.

Обозреватель отметила, что с отсутствием чёткой цели всё больше людей на Западе будут воспринимать конфликт как затяжной и неопределённый, в итоге это подорвёт моральный дух Украины и самих западных стран.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе.

Он также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.