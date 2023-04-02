FP: отсутствие у Запада реальной цели на Украине дало России серьёзное преимущество

Короткая ссылка
Страны Запада не могут сформулировать цель вмешательства в украинский конфликт, и это даёт России серьёзное преимущество, заявила обозреватель Foreign Policy, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс.
FP: отсутствие у Запада реальной цели на Украине дало России серьёзное преимущество
  • Gettyimages.ru

Она отметила, что неоднозначность позиции Запада по украинскому конфликту работала только на первых его этапах.

«Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками», — пишет Фикс.

По её словам, западные политики говорят, что определение целей является задачей Украины, однако возможности Киева зависят от западных поставок оружия.

Обозреватель отметила, что с отсутствием чёткой цели всё больше людей на Западе будут воспринимать конфликт как затяжной и неопределённый, в итоге это подорвёт моральный дух Украины и самих западных стран.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе.

Он также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить