FP: отсутствие у Запада реальной цели на Украине дало России серьёзное преимущество
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Она отметила, что неоднозначность позиции Запада по украинскому конфликту работала только на первых его этапах.
«Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками», — пишет Фикс.
По её словам, западные политики говорят, что определение целей является задачей Украины, однако возможности Киева зависят от западных поставок оружия.
Обозреватель отметила, что с отсутствием чёткой цели всё больше людей на Западе будут воспринимать конфликт как затяжной и неопределённый, в итоге это подорвёт моральный дух Украины и самих западных стран.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе.
Он также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.