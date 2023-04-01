Экс-разведчик Риттер: США планируют увеличение военного бюджета после победы России

США планируют увеличить военные расходы после победы России на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Председатель объединённого комитета начальников штабов говорит, что, когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что использована формулировка «когда Россия победит», а не «если Россия победит».

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился к конгрессу по вопросу увеличения военных расходов.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе.

Он также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.