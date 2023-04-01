Генерал Милли: ВСУ вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе.

Об этом Милли сказал в интервью изданию Defense One.

По словам военного, планы Киева о «возвращении» утраченных территорий являются очень трудной задачей.

«И я думаю, что её вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе на этот год», — заключил Милли.

Он также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что Украину ждёт неизбежное поражение.

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