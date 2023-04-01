Генерал Милли: ВСУ вряд ли смогут достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе
Об этом Милли сказал в интервью изданию Defense One.
По словам военного, планы Киева о «возвращении» утраченных территорий являются очень трудной задачей.
«И я думаю, что её вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе на этот год», — заключил Милли.
Он также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.
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