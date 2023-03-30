Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ будут неизбежно сокрушены ВС России

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что Украину ждёт неизбежное поражение.

«Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить», — заявил он в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, поражение Украины будет «ударом лицом в грязь» для США.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артёмовске народ Украины и мировое сообщество будут подталкивать власти Киева к компромиссу с Россией.