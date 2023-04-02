Адвокат митрополита Павла заявил, что будет требовать отмены ношения электронного браслета

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла заявил, что будет требовать отмены решения о ношении электронного браслета из-за состояния здоровья подзащитного.

«Принято решение, что подзащитный, вопреки своему здоровью, наденет браслет. В дальнейшем будут собраны все медицинские документы и мы будем обращаться в суд, чтобы изменить в части браслета меру пресечения», — сказал он.

Суд на Украине назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

По её словам, Зеленский, суд и толпа «беснуются в Великий пост».

Сам митрополит Павел заявил, что решение суда о его круглосуточном домашнем аресте на два месяца не что иное, как политический заказ.

Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.

Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.