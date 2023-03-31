Экономист из США Вольф: поставки ВСУ снарядов с ураном приведут к эскалации конфликта
Об этом он написал в Twitter.
«Британские боеприпасы с обеднённым ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий», — подчеркнул он.
В связи с таким решением Вольф назвал Британию «старой империей с проигрывающим правительством».
Он добавил, что этот поступок оставит худшее наследие в истории.
21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на это.