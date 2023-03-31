Экономист из США Вольф: поставки ВСУ снарядов с ураном приведут к эскалации конфликта

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Решение о поставках снарядов с обеднённым ураном Вооружённым силам Украины приведёт к углублению украинского конфликта, заявил профессор экономики Ричард Вольф.

Об этом он написал в Twitter.

«Британские боеприпасы с обеднённым ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий», — подчеркнул он.

В связи с таким решением Вольф назвал Британию «старой империей с проигрывающим правительством».

Он добавил, что этот поступок оставит худшее наследие в истории.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на это.

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