Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре

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Верующие не подпускают членов комиссии по инвентаризации имущества для передачи государству помещений Киево-Печерской лавры к зданиям лавры.
Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре
  • AP

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Верующие УПЦ блокируют их работу», — говорится в сообщении.

По данным издания, членов комиссии взяли в кольцо. 

Представитель комиссии, директор департамента культурного наследия при Минкультуры Украины Марьяна Томин заявила, что комиссия намерена продолжить работу, даже если её членам не удастся попасть внутрь из-за блокировки прихожанами.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

30 марта суд в Киеве принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, первое заседание состоится 26 апреля.

Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.

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