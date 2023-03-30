Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре

Верующие не подпускают членов комиссии по инвентаризации имущества для передачи государству помещений Киево-Печерской лавры к зданиям лавры.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Верующие УПЦ блокируют их работу», — говорится в сообщении.

По данным издания, членов комиссии взяли в кольцо.

Представитель комиссии, директор департамента культурного наследия при Минкультуры Украины Марьяна Томин заявила, что комиссия намерена продолжить работу, даже если её членам не удастся попасть внутрь из-за блокировки прихожанами.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

30 марта суд в Киеве принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, первое заседание состоится 26 апреля.

Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.