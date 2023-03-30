Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре
- AP
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Верующие УПЦ блокируют их работу», — говорится в сообщении.
По данным издания, членов комиссии взяли в кольцо.
Представитель комиссии, директор департамента культурного наследия при Минкультуры Украины Марьяна Томин заявила, что комиссия намерена продолжить работу, даже если её членам не удастся попасть внутрь из-за блокировки прихожанами.
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