Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может сражаться до изнеможения, поскольку она меньше России и не имеет столько ресурсов.

Об этом он заявил в интервью Times.

Стефанчук утверждает, что Киеву следует добиться «победы» в 2023 году.

«Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше», — сказал он.

Также председатель Рады призвал Великобританию и другие страны ускорить поставки современного оружия для ВСУ.

Он также предупредил о «катастрофических» последствиях в противном случае.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.

По его словам, Россия никогда не будет побеждена.

В феврале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если США хотят поражения России, то мир стоит на пороге мирового конфликта.

Медведев также напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что «победить Россию на поле боя невозможно».