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19FortyFive: Украина рискует столкнуться с нехваткой БМП Bradley

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Обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive заявил, что ВСУ рискуют столкнуться с нехваткой БМП Bradley.
19FortyFive: Украина рискует столкнуться с нехваткой БМП Bradley
  • Legion-Media

«Прибывающих Bradley просто может не хватить, чтобы украинцы смогли контратаковать», — говорится в материале.

По мнению Осборна, ВСУ не смогут захватить или удержать территории с имеющимся у них количеством американских БМП.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

В феврале бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена отступать в связи с нехваткой боеприпасов.

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