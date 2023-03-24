Медведев: в спецоперации нельзя исключать ничего, если надо — идти до Киева или Львова

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что в спецоперации нельзя исключать ничего, если надо — идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу».

«Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», — сказал он.

Также Медведев заявил, что говорить о сроках спецоперации некорректно. Он объяснил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать Верховный главнокомандующий.

Кроме того, зампред Совбеза назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

Медведев добавил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.

Ранее Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.