Медведев: в спецоперации нельзя исключать ничего, если надо — идти до Киева или Львова
- РИА Новости
«Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», — сказал он.
Также Медведев заявил, что говорить о сроках спецоперации некорректно. Он объяснил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать Верховный главнокомандующий.
Кроме того, зампред Совбеза назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.
Медведев добавил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.
Ранее Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.