Медведев: говорить о сроках спецоперации некорректно
- РИА Новости
«По срокам, я надеюсь, вы не ждёте от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно», — сказал Медведев.
Он призвал «не забегать вперёд».
Медведев объяснил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать Верховный главнокомандующий.
Также Медведев заявил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.
Кроме того, зампред Совбеза назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.