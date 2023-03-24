Медведев: говорить о сроках спецоперации некорректно

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что говорить о сроках спецоперации некорректно.

«По срокам, я надеюсь, вы не ждёте от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно», — сказал Медведев.

Он призвал «не забегать вперёд».

Медведев объяснил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать Верховный главнокомандующий.

Также Медведев заявил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.

Кроме того, зампред Совбеза назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.