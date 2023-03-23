ТАСС: ВС России разбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывом сложить оружие

Российские военные разбрасывают над позициями ВСУ на Запорожском направлении стилизованные под гривну листовки с призывами прекратить сопротивление и сдать оружие.

Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Запорожской области.

«Нами ведётся работа по предотвращению бессмысленного кровопролития со стороны украинских солдат. Мы рассыпаем листовки с призывом сдаться», — рассказали агентству.

На листовках указаны радиочастота и адрес бота в мессенджере, чтобы военные могли выйти на связь и обговорить место выхода и условия возвращения их домой, пишет агентство.

В июне прошлого года российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что родители некоторых украинских военнопленных просят Россию не возвращать сыновей на Украину из-за опасений, что там их могут ожидать репрессии или что их снова отправят на фронт.

27 февраля стало известно, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.

Так, в ДНР был создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.