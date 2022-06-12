Москалькова: родители некоторых украинских военнопленных опасаются за их судьбу на Украине

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Родители некоторых украинских военнопленных просят Россию не возвращать сыновей на Украину из-за опасений, что там их могут ожидать репрессии или что их снова отправят на фронт, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Москалькова: родители некоторых украинских военнопленных опасаются за их судьбу на Украине
  • Gettyimages.ru

«Когда я проводила в Севастополе приём граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям. — RT). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому они считают, что те либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», — сказала она, слова Москальковой приводит РИА Новости.

Такие же обращения поступили от двух пленных, добавила омбудсмен.

«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были неприсущи, связанных с военной темой», — рассказала Москалькова.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять военнослужащих подразделений сил территориальной обороны в зону боевых действий.

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