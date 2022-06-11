Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять военнослужащих подразделений сил территориальной обороны в зону боевых действий.
Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховной рады.

До момента официального вступления в силу закона участники территориальной обороны Украины должны были выполнять поставленные задачи в пределах закреплённого за ними региона или общины.

После вступления в силу подписанного Зеленским закона возможность применения бойцов теробороны будет расширена на всю территории страны. 

Ранее экс-командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко призвал бывших сослуживцев из других украинских городов сложить оружие.

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