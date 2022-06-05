Экс-командир батальона теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие

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Экс-командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко призвал бывших сослуживцев из других украинских городов сложить оружие.
Экс-командир батальона теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие
  • РИА Новости

«Я хочу обратиться к своим бывшим сослуживцам, военнослужащим территориальной обороны, о том, чтобы сделали правильный выбор и поступили по моему пути», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что некоторые приказы командования ВСУ приводили к ударам по сёлам и городам, в частности приказ о сборе данных и координат российских войск.

По его словам, в Чернобаевке в результате таких ударов повреждения получили не менее 200 домов.

8 мая командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины полковник Владимир Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.

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