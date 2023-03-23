Глава сухопутных войск Украины: ВСУ вскоре могут перейти в наступление в районе Артёмовска
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«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — сообщил Сырский.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления в Донбассе.
Он добавил, что Артёмовск (Бахмут) практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.