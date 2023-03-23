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Глава сухопутных войск Украины: ВСУ вскоре могут перейти в наступление в районе Артёмовска

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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ скоро могут перейти в наступление в районе Артёмовска (Бахмута).
Глава сухопутных войск Украины: ВСУ вскоре могут перейти в наступление в районе Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — сообщил Сырский.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления в Донбассе.

Он добавил, что Артёмовск (Бахмут) практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.

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