Глава сухопутных войск Украины: ВСУ вскоре могут перейти в наступление в районе Артёмовска

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ скоро могут перейти в наступление в районе Артёмовска (Бахмута).

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — сообщил Сырский.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления в Донбассе.

Он добавил, что Артёмовск (Бахмут) практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.