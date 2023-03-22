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Советник Пушилина заявил, что ВСУ ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления

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Украинские войска ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления в Донбассе, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник Пушилина заявил, что ВСУ ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления
  • AP

«Наши силы готовы к отражению любой атаки. Вся линия фронта эшелонирована... Нам есть как снизить силы и средства противника... Но на данный момент у противника не сформированы те самые «ударные кулаки»... чтобы качественно ударить и разрезать наши новые территории», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, численность войск ВСУ не позволит им этого сделать.

Он добавил, что Артёмовск (Бахмут) практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.

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