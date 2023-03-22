Пушилин отреагировал на заявление Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном
- РИА Новости
«Фактически замминистра обороны... признала, что Запад не просто готов существенно повысить градус конфликта до ядерного, он готов поставить на кон коллективную безопасность, в том числе и европейских стран», — сказал он ТАСС.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дети тех, кто пострадал от бомбардировок НАТО снарядами с обеднённым ураном, рождаются с патологиями.
Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.
Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала планы Лондона, отметив, что они стали бы преступлением.