Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Украине снарядов, содержащих обеднённый уран.

«Фактически замминистра обороны... признала, что Запад не просто готов существенно повысить градус конфликта до ядерного, он готов поставить на кон коллективную безопасность, в том числе и европейских стран», — сказал он ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дети тех, кто пострадал от бомбардировок НАТО снарядами с обеднённым ураном, рождаются с патологиями.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала планы Лондона, отметив, что они стали бы преступлением.