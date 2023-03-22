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Пушилин отреагировал на заявление Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном

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Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Украине снарядов, содержащих обеднённый уран.
Пушилин отреагировал на заявление Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном
  • РИА Новости

«Фактически замминистра обороны... признала, что Запад не просто готов существенно повысить градус конфликта до ядерного, он готов поставить на кон коллективную безопасность, в том числе и европейских стран», — сказал он ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дети тех, кто пострадал от бомбардировок НАТО снарядами с обеднённым ураном, рождаются с патологиями.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала планы Лондона, отметив, что они стали бы преступлением.

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