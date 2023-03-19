Узнать больше

ВС России поразили два ангара украинской 122-й бригады теробороны в Херсонской области

Короткая ссылка
Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны.
ВС России поразили два ангара украинской 122-й бригады теробороны в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска на Херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных.

Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

Российские военные сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на Купянском направлении.

Вооружённые силы России отразили контратаки ВСУ в районе трёх населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин сообщил, что Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить