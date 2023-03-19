ВС России поразили два ангара украинской 122-й бригады теробороны в Херсонской области

Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска на Херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных.

Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

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Вооружённые силы России отразили контратаки ВСУ в районе трёх населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.

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