Минобороны: на Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских солдат
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также было уничтожено четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.
16 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.
Ранее он также рассказал, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.