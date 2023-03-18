Минобороны: на Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских солдат

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

16 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.

Ранее он также рассказал, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.