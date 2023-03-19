ВС России сорвали две попытки ВСУ провести разведку боем на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«В течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка», — цитирует его РИА Новости.
Также ВС России предотвратили переброску резервов и ротацию ВСУ в районе населённого пункта Першетравнево.
Ранее Вооружённые силы России отразили контратаки ВСУ в районе трёх населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.