ВС России сорвали две попытки ВСУ провести разведку боем на Купянском направлении

Российские военные сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на Купянском направлении.

РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. «В течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка», — цитирует его РИА Новости. Также ВС России предотвратили переброску резервов и ротацию ВСУ в районе населённого пункта Першетравнево. Ранее Вооружённые силы России отразили контратаки ВСУ в районе трёх населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.