Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи по итогам заседания «Рамштайна»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление несколькими странами Запада новых пакетов военной помощи для Киева.

«Состоялось очередное заседание «Рамштайна» (контактная группа по Украине. — RT). Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии», — сказал он в видеообращении.

Зеленский уточнил, что речь идёт о боеприпасах, амуниции, танках и артиллерии.

8 марта репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.

Обозреватель Лили Байер в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.

18 марта в Париже состоялся митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.