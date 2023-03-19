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Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи по итогам заседания «Рамштайна»

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление несколькими странами Запада новых пакетов военной помощи для Киева.

«Состоялось очередное заседание «Рамштайна» (контактная группа по Украине. — RT). Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии», — сказал он в видеообращении.

Зеленский уточнил, что речь идёт о боеприпасах, амуниции, танках и артиллерии.

8 марта репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.

Обозреватель Лили Байер в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.

18 марта в Париже состоялся митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.

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