Узнать больше

Politico: сложность производства боеприпасов для Украины может привести к расколу НАТО

Короткая ссылка
Обозреватель Лили Байер в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.
Politico: сложность производства боеприпасов для Украины может привести к расколу НАТО
  • AP

В материале говорится, что поскольку страны обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительном вооружении от союзников, есть риск, что не все союзники по Североатлантическому альянсу выполнят обещания внести вклад в новые планы НАТО.

Байер добавила, что для решения данной проблемы НАТО потребуется убедить отдельные государства увеличить расходы на оборону.

8 марта репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.

По мнению американского экономиста Рикардо Креспо, основная слабость Украины заключается в том, что она полностью зависима от поставок западного вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить