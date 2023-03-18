Politico: сложность производства боеприпасов для Украины может привести к расколу НАТО

Обозреватель Лили Байер в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.

В материале говорится, что поскольку страны обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительном вооружении от союзников, есть риск, что не все союзники по Североатлантическому альянсу выполнят обещания внести вклад в новые планы НАТО.

Байер добавила, что для решения данной проблемы НАТО потребуется убедить отдельные государства увеличить расходы на оборону.

8 марта репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.

По мнению американского экономиста Рикардо Креспо, основная слабость Украины заключается в том, что она полностью зависима от поставок западного вооружения.