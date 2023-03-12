Основная слабость Украины заключается в том, что она полностью зависима от поставок западного вооружения. Такое мнение выразил американский экономист Рикардо Креспо для издания Times of San Diego.

В статье обозреватель перечислил три преимущества России перед Украиной в данном конфликте.

Первым преимуществом России Креспо назвал то, что она обладает наибольшими резервами.

Кроме того, отметил экономист, Украина не обладает достаточными промышленными мощностями, которые могли бы содержать украинские вооружённые силы. Что касается её военной экономики — она полностью зависит от США, добавил Креспо.

«Эта зависимость от оружия других стран, как показывает нехватка боеприпасов на Украине, представляет собой фундаментальную слабость Киева», — подчеркнул он.

Также союзники Киева не обладают устоявшейся позицией касательно данного конфликта, заключил обозреватель.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.