Конфликт на Украине является губительным для страны, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Этот конфликт является убийственным для Украины не только потому, что гибнут люди, но и разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке», — написал он в Facebook*.

По словам Азарова, дефицит украинского бюджета составляет в среднем $38 млрд — гигантская цифра, так как собственных доходов у страны в три раза меньше. Политик пояснил, что дефицит покрывают кредиты от США и ЕС, ещё часть — гранты.

«По сути дела, финансируется продолжение вот этого братоубийственного конфликта, в котором уже погибли, по западным оценкам, более 200 тыс. украинцев», — добавил он.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

14 марта в офисе украинского президента Зеленского заявили, что он провёл заседание ставки, на котором было решено продолжать удерживать Артёмовск.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окружение украинских войск в Артёмовске запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.

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