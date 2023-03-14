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В офисе Зеленского заявили о решении командования продолжать удерживать Артёмовск

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В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что он провёл заседание ставки, на котором было решено продолжать удерживать Артёмовск (Бахмут).
В офисе Зеленского заявили о решении командования продолжать удерживать Артёмовск
  • AFP
  • © Sergey SHESTAK

«Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Также украинское командование обсудило обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений армии страны на передовой.

В украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс» ранее заявили, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.

Как отмечал командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска остаётся сложной.

По информации одного из бойцов ЧВК «Вагнер», российские военные подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в город.

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