РИА Новости: российские силы подходят к железной дороге, по которой ВСУ снабжают Артёмовск

Боец Группы Вагнера заявил, что российские военные подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артёмовск (Бахмут).

Он отметил, что по этой дороге Украина перебрасывает основные резервы в Часов Яр.

«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населённый пункт Часов Яр», — приводит РИА Новости слова бойца.

Он подчеркнул, что железная дорога, по которой Киев перебрасывает резервы, находится на расстоянии 3 км.

Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.