РИА Новости: российские силы подходят к железной дороге, по которой ВСУ снабжают Артёмовск
- РИА Новости
Он отметил, что по этой дороге Украина перебрасывает основные резервы в Часов Яр.
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населённый пункт Часов Яр», — приводит РИА Новости слова бойца.
Он подчеркнул, что железная дорога, по которой Киев перебрасывает резервы, находится на расстоянии 3 км.
Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.