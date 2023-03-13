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РИА Новости: российские силы подходят к железной дороге, по которой ВСУ снабжают Артёмовск

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Боец Группы Вагнера заявил, что российские военные подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артёмовск (Бахмут).
РИА Новости: российские силы подходят к железной дороге, по которой ВСУ снабжают Артёмовск
  • РИА Новости

Он отметил, что по этой дороге Украина перебрасывает основные резервы в Часов Яр.

«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населённый пункт Часов Яр», — приводит РИА Новости слова бойца.

Он подчеркнул, что железная дорога, по которой Киев перебрасывает резервы, находится на расстоянии 3 км.

Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.

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