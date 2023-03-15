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Бывший советник Пентагона Макгрегор: окружение ВСУ в Артёмовске запустит цепную реакцию

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окружение украинских войск в Артёмовске (Бахмуте) запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.
Бывший советник Пентагона Макгрегор: окружение ВСУ в Артёмовске запустит цепную реакцию
  • РИА Новости

Соответствующее мнение он выразил в своём блоге, пишет РИА Новости.

Макгрегор заявил, что «история с Бахмутом близится к концу».

При этом он считает, что «это будет началом новой фазы конфликта», по итогам которой украинский «южный фронт полностью обвалится».

Также он заявил, что украинское командование бросило своих военных на произвол судьбы.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам.

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