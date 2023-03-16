Экс-премьер Украины Азаров: лицемерие Запада в отношении канонической УПЦ зашкаливает

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что лицемерие стран Запада в отношении деятельности канонической Украинской православной церкви зашкаливает.

«А где же позиция международных правозащитных организаций? Лицемерие Запада в вопросах, которые касаются деятельности в Украине крупнейшей православной конфессии, зашкаливает», — заявил Азаров.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов.