Марочко: ВСУ в Часовом Яру получили партию западной помощи

Большая партия гуманитарного груза от стран Запада для украинских военных отправлена в Часов Яр, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие десяти еврофур объёмом 96 куб. м на одну из перевалочных баз Константиновки», — цитирует ТАСС Марочко.

Он подчеркнул, что данных о стране — отправителе груза нет, но на автомобилях были номерные знаки Польши.

Марочко сообщил, что часть груза осталась в Константиновке, а часть сразу отправили на автомобилях в Часов Яр.

Он отметил, что в этот груз входят средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные усиливают группировку на западном направлении в Артёмовске (Бахмуте) для предотвращения полного окружения города.

По словам начальника пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никиты Шандыбы, украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.