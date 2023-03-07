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Марочко: ВСУ бросают силы к Артёмовску с целью избежать полного окружения города

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Украинские военные усиливают группировку на западном направлении в Артёмовске (Бахмуте) для предотвращения полного окружения города.
Марочко: ВСУ бросают силы к Артёмовску с целью избежать полного окружения города
  • AP

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населённого пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населённого пункта Часов Яр», — приводит его слова РИА Новости.

Марочко также отметил, что украинские военные усиливают позиции в районе оставшихся дорог снабжения.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины создали четыре группировки вокруг Артёмовска (Бахмута), чтобы помешать российским штурмовым отрядам блокировать город.

По данным RT, у Вооружённых сил Украины в настоящее время практически нет резервов, не задействованных в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска и Часова Яра речи не идёт.

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