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Пригожин заявил о создании ВСУ четырёх группировок вокруг Артёмовска

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины создали четыре группировки вокруг Артёмовска (Бахмута), чтобы помешать российским штурмовым отрядам блокировать город.
Пригожин заявил о создании ВСУ четырёх группировок вокруг Артёмовска
  • AFP

Слова Пригожина опубликовала его пресс-служба.

Он отметил, что для блокировки ЧВК «Вагнер» украинские войска создали одну группировку в Славянске (67-я бригада), вторую в Северске (81-я и 66-я бригады). Ими созданы ещё две группировки в населённых пунктах Часов Яр и Константиновка.

Офис президента Украины ранее заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский приняли решение продолжать оборону Артёмовска. 

По данным RT, у Вооружённых сил Украины в настоящее время практически нет резервов, не задействованных в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска (Бахмута) и Часова Яра речи не идёт.

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