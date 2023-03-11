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В Киргизии задержали россиянина в межгосударственном розыске

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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали в Бишкеке россиянина, находящегося в международном розыске.
В Киргизии задержали россиянина в межгосударственном розыске
  • Gettyimages.ru

«Задержан и водворён в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ гражданин России, который, находясь в межгосударственном розыске, путём подлога документов намеревался получить гражданство Кыргызской Республики», — приводит сообщение ТАСС.

Личных данных задержанного не разглашают в интересах следствия. По версии киргизских спецслужб, мужчина является членом организованной преступной группировки, которая действует в Челябинской области.

Ранее его объявили в межгосударственный розыск по линии ФСБ России за «совершение ряда тяжких преступлений», в частности за разбой, бандитизм, незаконное хранение и вымогательство оружия.

Ранее в базе розыска Министерства внутренних дел России появился предполагаемый соучастник атаки на Брянскую область — Илья Богданов.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

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