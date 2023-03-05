МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника теракта в Брянской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
На сайте указан Илья Богданов 1988 года рождения.
Основанием розыска, согласно данным ведомства, стала статья УК России. При этом не уточняется, о какой именно статье идёт речь.
Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.
2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.
По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.