МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника теракта в Брянской области

В базе розыска Министерства внутренних дел России появился предполагаемый соучастник атаки на Брянскую область — Илья Богданов.

Об этом информирует РИА Новости.

На сайте указан Илья Богданов 1988 года рождения.

Основанием розыска, согласно данным ведомства, стала статья УК России. При этом не уточняется, о какой именно статье идёт речь.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.