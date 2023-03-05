Washington Times: усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву

Неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.

Об этом пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

Он призвал администрацию президента США Джо Байдена представить план действий по Украине, неспособность это сделать «серьёзно настораживает».

Маккен отметил, что американские избиратели чувствуют отсутствие чёткой линии Вашингтона и хороших новостей от ВСУ с полей сражений.

Ранее Байден заявил, что США и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.

3 марта США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.