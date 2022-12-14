Пушилин: поставляемое Украине западное оружие продаётся на чёрном рынке

Поставляемые Украине иностранные вооружения продаются на чёрном рынке, в частности в Африке, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на чёрном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, речь в том числе идёт о ПТРК Javelin.

Он отметил, что данные вооружения в достаточно больших количествах попадают в Африку.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.

Заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, в свою очередь, призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.