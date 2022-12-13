Reuters: США отправили Киеву первую партию энергооборудования на $13 млн
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что в первой партии находится оборудование общей стоимостью приблизительно $13 млн.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются.
Он также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.