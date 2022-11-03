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Глава МИД ФРГ заявила, что страны G7 окажут Украине совместную помощь предстоящей зимой

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Страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ заявила, что страны G7 окажут Украине совместную помощь предстоящей зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Florian Gaertner

По её словам, страны «группы семи» передадут Украине обогреватели автономной генерации, насосы, а также кровати, одеяла и палатки.

«И общую зимнюю помощь, которую мы будем координировать вместе здесь как партнёры по G7», — приводит ТАСС заявление Бербок перед началом встречи глав МИД государств G7 в Мюнстере.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях, что провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых они обсудили восстановление инфраструктуры Украины.

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