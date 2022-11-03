Глава МИД ФРГ заявила, что страны G7 окажут Украине совместную помощь предстоящей зимой

Страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По её словам, страны «группы семи» передадут Украине обогреватели автономной генерации, насосы, а также кровати, одеяла и палатки.

«И общую зимнюю помощь, которую мы будем координировать вместе здесь как партнёры по G7», — приводит ТАСС заявление Бербок перед началом встречи глав МИД государств G7 в Мюнстере.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях, что провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых они обсудили восстановление инфраструктуры Украины.