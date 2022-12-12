Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии саммита G7

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора скоординировал позиции с американским лидером Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита G7.

«Только что говорил с президентом Джо Байденом... Уже сегодня состоится саммит «Большой семёрки», Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой», — заявил Зеленский в видеообращении в Telegram.

Он сообщил, что обсудил с Байденом «оборонное взаимодействие» и вопросы энергетики.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются.

Он также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.