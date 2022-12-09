Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо

Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил российский президент Владимир Путин.

Слова главы государства приводит ТАСС.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь», — сказал президент России.

В июле Путин, выступая перед главами фракций Госдумы, заявил, что военные действия на Украине развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооружённый переворот в Киеве в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса.