Путин: Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.

«Не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине... Мы что ли совершили там госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию?» — сказал Путин.

В июле Путин, выступая перед главами фракций Госдумы, заявил, что военные действия на Украине развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооружённый переворот в Киеве в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса.