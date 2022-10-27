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Путин: Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.
Путин: Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине... Мы что ли совершили там госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию?» — сказал Путин.

В июле Путин, выступая перед главами фракций Госдумы, заявил, что военные действия на Украине развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооружённый переворот в Киеве в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса.

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