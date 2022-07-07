Путин: именно коллективный Запад стал зачинщиком военных действий на Украине

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Военные действия на Украине развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооружённый переворот в Киеве в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса. С таким заявлением выступил перед главами фракций Госдумы президент России Владимир Путин.
Путин: именно коллективный Запад стал зачинщиком военных действий на Украине
  • РИА Новости

«Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, её развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооружённый переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе», — сказал глава государства.

Сам коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит, подчеркнул Путин.

Российский лидер также констатировал, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру.

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