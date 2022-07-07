Путин: именно коллективный Запад стал зачинщиком военных действий на Украине
- РИА Новости
«Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, её развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооружённый переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе», — сказал глава государства.
Сам коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит, подчеркнул Путин.
Российский лидер также констатировал, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру.